"Манчестер Юнайтед" ищет спортивного директора

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"Манчестер Юнайтед" ищет спортивного директора

"Манчестер Юнайтед" ищет спортивного директора, сообщает The Independent.

По сведениям издания, сейчас в шорт-листе "красных дьяволов" четыре функционера - Рамон Мончи ("Рома"), Фабио Паратичи ("Ювентус"), Эдвин ван дер Сар ("Аякс") и Доменико Тети ("Новара").

Стоит отметить, что в "МЮ" никогда не было спортивного директора, а трансферными вопросами последние несколько лет занимается исполнительный директор Эд Вудворд.

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