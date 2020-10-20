"Манчестер Юнайтед" исключил двух игроков из заявки на АПЛ

"Манчестер Юнайтед" исключил из заявки на чемпионат Англии двух игроков. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, клуб не рассчитывает на голкипера Серхио Ромеро и защитника Фила Джоунса. "МЮ" планировал устроить обоих игроков в другие клубы в летнее трансферное окно, но на футболистов не нашлось покупателей.

Клуб будет пытаться пристроить игроков в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне АПЛ ни Ромеро, Ни Джоунс не участвовали в матчах.

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