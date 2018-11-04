"Манчестер Юнайтед" из-за Санчеса не может продлить контракты с двумя ключевыми игроками

"Манчестер Юнайтед" все еще не может договориться о продлении контракта с Давидом Де Хеа и Антони Мартиалем.

Как сообщает Sky Sports, клуб не может увеличить игрокам зарплату из-за нагрузки, которую испытывает от заработной платы Алексиса Санчеса. Напомним, что чилиец зарабатывает 24 миллиона евро в год.

Таким образом, "МЮ" для сохранения двух ключевых футболистов может пойти на продажу Санчеса, которым интересуется ПСЖ.

В этом сезоне Санчес провел 9 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Читайте также: Руководство "Манчестер Юнайтед" сообщило Моуринью о своих трансферных планах. | http://soccernews.ru