"Манчестер Юнайтед" изменил позицию по трансферу Кулибали

"Манчестер Юнайтед" изменил позицию по трансферу защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб в виду несговорчивости "партенопейцев" отложил сделку до лета. При этом с самим игроком "красные дьяволы" уже достигли предварительной договорённости.

Напомним, что за 27-летнего сенегальца манкунианцам придётся заплатить не менее 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 24 матча и сделал 2 ассиста. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до июня 2023 года. Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

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