"Манчестер Юнайтед" изучает вариант с уходом Дина Хендерсона в аренду

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации ESPN, "красные дьяволы" рассматривают возможность отправки 23-летнего футболиста в очередную аренду.

Переход голкипера в другой клуб в январе позволил бы ему побороться за место в заявке сборной Англии на Евро-2020.

В этом сезоне Давид Де Хеа пока не даёт шансов Хендерсону проявить себя - у последнего только 3 матча во всех турнирах.

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