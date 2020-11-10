"Манчестер Юнайтед" изучает вариант с уходом Дина Хендерсона в аренду
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
По информации ESPN, "красные дьяволы" рассматривают возможность отправки 23-летнего футболиста в очередную аренду.
Переход голкипера в другой клуб в январе позволил бы ему побороться за место в заявке сборной Англии на Евро-2020.
В этом сезоне Давид Де Хеа пока не даёт шансов Хендерсону проявить себя - у последнего только 3 матча во всех турнирах.
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