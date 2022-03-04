"Манчестер Юнайтед" контактировал с тен Хагом

Теги манчестер юнайтедаяксэрик тен хаг

"Манчестер Юнайтед" контактировал с тен Хагом

Фото твиттер Man United News

СМИ узнали о контактах между "Манчестер Юнайтед" и главным тренером "Аякса" Эриком тен Хагом.

По информации журналиста Джонатана Шрегера, представители английского клуба связывались с 52-летним специалистом, чтобы узнать у него о планах на будущее.

Ранее сообщалось, что голландцу нравится перспектива стать следующим наставником "красных дьяволов", поэтому он уже активно изучает английский язык.

Не пропустите: Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Магуайром. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Опубликована символическая сборная 1/8 финала Кубка России

Опубликована символическая сборная 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов