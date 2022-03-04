"Манчестер Юнайтед" контактировал с тен Хагом

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СМИ узнали о контактах между "Манчестер Юнайтед" и главным тренером "Аякса" Эриком тен Хагом.

По информации журналиста Джонатана Шрегера, представители английского клуба связывались с 52-летним специалистом, чтобы узнать у него о планах на будущее.

Ранее сообщалось, что голландцу нравится перспектива стать следующим наставником "красных дьяволов", поэтому он уже активно изучает английский язык.

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