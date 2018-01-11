"Манчестер Юнайтед" контактирует с игроком "Реала"

Английский "Манчестер Юнайтед" контактирует с вингером мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "красные дьяволы" вышли на связь с 21-летним футболистом "сливочных", дабы узнать о его намерениях на предмет возможного переезда на Туманный Альбион. Учитывая свое положение в королевском клубе, перспективный игрок не исключил такого развития событий.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за "Реал".

Напомним, летом "Манчестер Юнайтед" планирует сделать громкое приобретение. | soccernews.ru