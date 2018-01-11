"Манчестер Юнайтед" контактирует с игроком "Реала"

Теги реал мадридмарко асенсиоманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" контактирует с игроком "Реала"Английский "Манчестер Юнайтед" контактирует с вингером мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "красные дьяволы" вышли на связь с 21-летним футболистом "сливочных", дабы узнать о его намерениях на предмет возможного переезда на Туманный Альбион. Учитывая свое положение в королевском клубе, перспективный игрок не исключил такого развития событий.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за "Реал".

Напомним, летом "Манчестер Юнайтед" планирует сделать громкое приобретение. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов