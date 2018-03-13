"Манчестер Юнайтед" контактирует с Левандовски

Английский "Манчестер Юнайтед" вышел на контакт с форвардом мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски.

Как информирует Kicker, "красные дьяволы" начали обсуждение с 29-летним нападающим чемпионов Германии вопроса о его возможном трансфере на "Олд Траффорд" уже ближайшим летом. В борьбе за поляка "Юнайтед" рассчитывает опередить лондонский "Челси" и мадридский "Реал", которые также заинтересованы в его услугах.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" желает перехватить одного из лидеров "Ювентуса". | soccernews.ru