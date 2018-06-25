"Манчестер Юнайтед" контактирует с Мбаппе

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"Манчестер Юнайтед" контактирует с МбаппеКак информирует Mirror, "Манчестер Юнайтед" вышел на контакт с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе.

По сведениям издания, "красные дьяволы" изучают возможность подписания 19-летнего нападающего парижан уже этим летом. И первым делом манкунианцы попытались выяснить позицию самого игрока относительно смены им команды.

В завершившемся сезоне Мбаппе забил 21 мяч и сделал 16 результативных передач в 46 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" отказался от притязаний на Милинковича-Савича. | soccernews.ru

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