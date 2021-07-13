"Манчестер Юнайтед" контактирует с "Реалом" по поводу Варана
Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" вернулся к контактам с мадридским "Реалом" по поводу трансфера Рафаэля Варана, спустя несколько недель после начала переговоров.
"МЮ" подтвердил свое желание подписать Варана - официальное предложение поступит после того, как станет известна окончательная позиция "сливочных".
В прошедшем сезоне Варан сыграл 31 матч за "Реал" в Примере, в которых забил 2 гола.
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