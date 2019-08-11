"Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Челси" в первом матче сезона
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" в матче 1-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей голами отметились Маркус Рашфорд, оформивший дубль, Антони Марсьяль и Даниель Джеймс.
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 18, пенальти Рэшфорд, 18 (пенальти) - 1:0, Марсьяль, 65 - 2:0, Рэшфорд, 67 - 3:0, Джеймс, 81 - 4:0.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Погба, Лингард (Мата, 86), Мактомини, Перейра (Джеймс, 74), Марсьяль, Рэшфорд(Гринвуд, 86).
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон, Кристенсен, Маунт, Баркли (Пулишич, 58), Жоржиньо (Канте, 73), Ковачич, Педро, Абрахам(Жиру, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16