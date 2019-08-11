"Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Челси" в первом матче сезона

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"Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Челси" в первом матче сезона

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" в  матче 1-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голами отметились Маркус Рашфорд, оформивший дубль, Антони Марсьяль и Даниель Джеймс.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 18, пенальти Рэшфорд, 18 (пенальти) - 1:0, Марсьяль, 65 - 2:0, Рэшфорд, 67 - 3:0, Джеймс, 81 - 4:0.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Погба, Лингард (Мата, 86), Мактомини, Перейра (Джеймс, 74), Марсьяль, Рэшфорд(Гринвуд, 86).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон, Кристенсен, Маунт, Баркли (Пулишич, 58), Жоржиньо (Канте, 73), Ковачич, Педро, Абрахам(Жиру, 66).

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