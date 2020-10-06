"Манчестер Юнайтед" купил африканского таланта за 30 миллионов евро
Ивуарийский полузащитник "Аталанты" Амад Траоре перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 30 миллионов евро плюс бонусы. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2025 года. В ближайшее время хавбек должен получить разрешение на работу в Англии.
18-летний Траоре является воспитанником "Аталанты". Всего он провел за бергамский клуб три матча во всех турнирах и забил один гол.
Не пропустите: Английский журналист рассказал, почему сорвался переход Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 октября
-
"Атлетико" и "Арсенал" совершили громкий обмен игроками
-
"Реал" сделал подарок Бензема, который забил 250 голов за клуб
-
"Ювентусу" не удалось избавиться от Хедиры
-
Томас Мюллер назвал причину неяркой игры "Баварии" в начале сезона
-
"Селтик" перехватил трансферную цель "Спартака" и "Локомотива"
-
Соперник "Краснодара" в ЛЧ "Ренн" совершил рекордный трансфер в своей истории
-
10 игроков претендуют на звание лучшего левого защитника в истории
-
"Краснодар" не смог подписать форварда "Хоффенхайма"
-
"Бенфика" усилилась защитником "Барселоны" Тодибо
-
Мемфис Депай не перейдет в "Барселону"
-
Эдинсон Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" купил африканского таланта за 30 миллионов евро
-
"Фенербахче" подписал аргентинца Перотти, которым интересовался "Спартак"
-
"Вест Хэм" разорвал контракт с Уилшером
-
"Рома" выкупила Смоллинга у "Манчестер Юнайтед"
-
France Football назвал претендентов на звание лучшего центрального защитника в истории
-
"Атлетико" продал вице-чемпиона мира в "Верону"
-
1
Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022
-
"Фиорентина" подписала легенду "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18