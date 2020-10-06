"Манчестер Юнайтед" купил африканского таланта за 30 миллионов евро

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"Манчестер Юнайтед" купил африканского таланта за 30 миллионов евро

Ивуарийский полузащитник "Аталанты" Амад Траоре перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро плюс бонусы. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2025 года. В ближайшее время хавбек должен получить разрешение на работу в Англии.

18-летний Траоре является воспитанником "Аталанты". Всего он провел за бергамский клуб три матча во всех турнирах и забил один гол.

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