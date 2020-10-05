"Манчестер Юнайтед" купил бразильца Теллеса

Бразильский защитник "Порту" Алекс Теллес перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает пресс-служба английского клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с манкунианцами контракт до лета 2025 года.

27-летний Теллес выступал за "Порту" с 2016 года. Всего он провел за португальский клуб 195 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 57 результативных передач. Ранее играл за "Жувентуде", "Гремио", "Галатасарай" и "Интер". За сборную Бразилии сыграл 1 матч. Двукратный чемпион Португалии, чемпион Турции, двукратный обладатель Кубка Турции, обладатель Кубка Португалии, обладатель Суперкубка Турции, обладатель Суперкубка Португалии.

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