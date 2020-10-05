"Манчестер Юнайтед" купил бразильца Теллеса

Теги манчестер юнайтедпортуалекс теллестрансферы

"Манчестер Юнайтед" купил бразильца Теллеса

Бразильский защитник "Порту" Алекс Теллес перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает пресс-служба английского клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с манкунианцами контракт до лета 2025 года.

27-летний Теллес выступал за "Порту" с 2016 года. Всего он провел за португальский клуб 195 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 57 результативных передач. Ранее играл за "Жувентуде", "Гремио", "Галатасарай" и "Интер". За сборную Бразилии сыграл 1 матч. Двукратный чемпион Португалии, чемпион Турции, двукратный обладатель Кубка Турции, обладатель Кубка Португалии, обладатель Суперкубка Турции, обладатель Суперкубка Португалии.

Не пропустите: Жозе Моуринью прокомментировал разгромную победу над "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Английский журналист рассказал, почему сорвался переход Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед"

Английский журналист рассказал, почему сорвался переход Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов