"Манчестер Юнайтед" купил Бруну Фернандеша

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"Манчестер Юнайтед" купил Бруну Фернандеша
Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб заплатил за футболиста 55 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на 25 миллионов евро за счет бонусов. Хавбек подписал с манкунианцами контракт на 5,5 лет с зарплатой в шесть миллионов евро в год.

25-летний Фернандеш выступал за "Спортинг" с 2017 года, провел за клуб 137 матчей во всех турнирах, забил 63 гола и отдал 52 результативные передачи. Ранее играл за "Новару", "Удинезе" и "Сампдорию". За сборную Португалии сыграл 19 матчей и забил два мяча. 2-кратный обладатель Кубка португальской лиги, обладатель Кубка Португалии, победитель Лиги наций.

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