"Манчестер Юнайтед" купил Бруну Фернандеша
Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.
Английский клуб заплатил за футболиста 55 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на 25 миллионов евро за счет бонусов. Хавбек подписал с манкунианцами контракт на 5,5 лет с зарплатой в шесть миллионов евро в год.
25-летний Фернандеш выступал за "Спортинг" с 2017 года, провел за клуб 137 матчей во всех турнирах, забил 63 гола и отдал 52 результативные передачи. Ранее играл за "Новару", "Удинезе" и "Сампдорию". За сборную Португалии сыграл 19 матчей и забил два мяча. 2-кратный обладатель Кубка португальской лиги, обладатель Кубка Португалии, победитель Лиги наций.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17