"Манчестер Юнайтед" купил четвёртого игрока за сутки

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"Манчестер Юнайтед" купил четвёртого игрока за сутки

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о переходе правого вингера "Пеньяроля" Факундо Пельистри.

"Красные дьяволы" заплатили за уругвайца 8,5 миллионов евро и заключили с ним контракт по схеме "5+1".

18-летний Пельистри является воспитанником "Пеньяроля", за основную команду сыграл 37 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Это четвёртый новичок "МЮ" за последние сутки. Ранее клуб подписал Эдинсона КаваниАлекса Теллеса и Амада Траоре.

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