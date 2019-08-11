"Манчестер Юнайтед" купил французского таланта

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"Манчестер Юнайтед" купил французского таланта

Полузащитник "Монако" Ганнибал Мейбри перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. 

16-летний Мейбри является воспитанником "Монако". В минувшем сезоне хавбек провел восемь матчей за юниорскую команду Франции.

В ближайшие годы Мейбри будет выступать за молодежный состав английского клуба.

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