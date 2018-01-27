"Манчестер Юнайтед" легко обыгрывает "Йовил Таун" и выходит в 1/8 финала Кубка Англии

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"Манчестер Юнайтед" легко обыгрывает "Йовил Таун" и выходит в 1/8 финала Кубка Англии

Вечером в пятницу в Англии стартовала стадия 1/16 финала Кубка страны, которую на Туманном Альбионе именуют не иначе как четвертый раунд турнира. Один из двух матчей этого дня проходил в небольшом городке Йовил, куда в гости к одноименной команде, обитающей аж в четвертом английском дивизионе, пожаловал сам "Манчестер Юнайтед". Встреча вызвала большой ажиотаж в Англии, так как ее прямую трансляцию вел даже центральный канал ВВС.

Разумеется, хозяева поля горели желанием проявить себя на фоне гранда, как говорится, на глазах у всей страны. И уже на первой минуте капитан "перчаточников" Франсуа Зоко в борьбе за мяч сделал накладку Скотту МакТоминаю, за что тут же получил от арбитра "горчичник".  

Но не только в этом преуспела команда Даррена Уэя. Именно "Йовил Таун" создал первый голевой момент в этом матче. На 8-й минуте хозяева поля организовали стремительный выпад по левому флангу, в результате которого на хорошую ударную позицию вывели Грина. Однако Джордан нанес не очень сильный удар с острого угла, поэтому Ромеро не составило труда отразить мяч ногами.

У гостей долгое время не получалось наладить комбинационную игру. Практически все действия впереди манкунианцы строили через дебютировавшего за клуб Алексиса Санчеса. Но чилийцу удавалось на поле далеко не все. Показательный момент – штрафной удар в исполнении экс-футболиста лондонского "Арсенала". Мяч в ворота Санчес отправил бесхитростно, так что Крысяк без проблем забрал сферу в руки.

Впрочем, однажды Алексис поучаствовал в опасной атаке "Манчестер Юнайтед". На 24-й минуте именно он вывел МакТоминая на ударную позицию, Скотт пробивал с метров 12-ти в ближний угол, но голкипер "Йовила" вытащил этот мяч.

Возможно, первый тайм так и закончился бы без голов. Но на 41-й минуте хозяева поля допустили ошибку. Атака манкунианцев развивалась по центру, Санчес пытался вывести к воротам Рэшфорда, но тот потерял мяч. Защитник "перчаточников" Джеймс оттеснил Маркуса от мяча, решив сопроводить сферу до того момента, когда Крысяк должен был забрать круглого в руки. Но Рэшфорд в мгновение прибавил и, выскочив из-за спины Джеймса, успел проткнуть мяч мимо голкипера – 0:1. Таким образом, на перерыв команды уходили с небольшим преимуществом гостей.

Старт же второй половины матча показал, что весь свой запал "перчаточники" растратили еще до перерыва. Прежнего прессинга у команды Даррена Уэя уже не наблюдалось. Хотя ситуация обязывала хозяев поля идти вперед. А вот игроки "Манчестер Юнайтед" играли расковано и на рубеже 40-х и 50-х минут должны были забивать второй мяч. Сначала Рэшфорд совершил сольный проход к вратарской и бил в ближний угол, но один из защитников "Йовил Таун" успел подставить ногу и мяч улетел на угловой. А сразу после подачи Мата аккуратно перебрасывал мяч через вратаря, но сфера угодила в перекладину.

Впрочем, с каждой минутой разница в классе между командами вырисовывалась все отчетливее, так что гол манкунианцев был лишь вопросом времени. Случился он на 61-й минуте после стремительной атаки от своей штрафной команды Жозе Моуринью. Мата забросил снаряд от лицевой линии на ход Алексису Санчесу, который затем отпасовал к линии штрафной на Эрреру. Андер проник на левую сторону площади, а затем прицельным и уверенным ударом отправил мяч в створ точно под дальнюю штангу – 0:2. 

Собственно, с этого момента ни у кого уже не возникало вопросов о победителе матча. Команды сбились на вялотекущую игру, хотя эпизодами острота все же возникала у обоих ворот. Игроки "Йовил Таун" уповали преимущественно на стандарты, но защита "Манчестер Юнайтед" действовала безукоризненно. А вот гости наглядно демонстрировали свой класс, играя в пас и таки дожали соперника, дважды забив под занавес встречи.

На 89-й минуте атаку манкунианцев бильярдным ударом в дальний угол завершил Лингард. А в компенсированное время подключившийся к атаке слева Рохо прострелил на Лукаку в штрафную и бельгиец в упор расстреливал Крысяка – 0:4.

Таким образом один из лидеров Премьер-лиги преподносит хороший подарок Жозе Моуринью в день его 55-летия.

"Йовил Таун" – "Манчестер Юнайтед" – 0:4

Голы: Рэшфорд, 41 – 0:1. Эррера, 61 – 0:2. Лингард, 89 – 0:3. Лукаку, 90+4 – 0:4.  

"Йовил": Крысяк, Джеймс, Н.Смит, Совунми, Диксон, Грэй, Грин (Фишер, 69), Бёрд (Браун, 56), Уинг (К.Смит, 83), Сарридж, Зоко.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Линделёф, Рохо, Шоу, Дармиан, МакТоминай, Каррик, Эррера, Мата (Лукаку, 65), Рэшфорд (Гомес, 88), Санчес (Лингард, 72).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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