"Манчестер Юнайтед" легко справляется с "Суонси" и шагает в четвертьфинал Кубка лиги

Центральным событием с точки зрения вывески первого игрового дня четвертого раунда Кубка английской лиги стало противостояние на стадионе "Либерти" между местным "Суонси" и "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" являются действующим победителем этого соревнования, но несмотря на это и, что было абсолютно прогнозируемо из-за насыщенного графика манкунианцы приехали в Уэльс играть практически резервным составом. Пожалуй, из более-менее основных игроков, появившись с первых минут можно выделить только Криса Смоллинга, Андера Эрреру и Маркуса Рашфорда. Тот же Антони Марсьяль или Маттео Дармиан больше из разряда тех футболистов, которые могут вдруг чего достойно заменить того или иного исполнителя по ходу матча.

Команда калибра "Суонси" просто не имела права игнорировать второй по значимости кубковый турнир в Англии, где может выиграть трофей кто-угодно, что в том числе и валлийский клуб делал не так давно. Но даже "лебеди" из-за изматывающих матчей в Премьер-Лиги не могут себе позволить выставить всех лучших с первых минут. Точечную ротацию Пол Клемент применил в каждой из линий.

Матчи Кубка лиги между двумя командами, выступающими в высшей лиге, очень редко начинаются событийно и этот поединок не стал исключением. "Манчестер Юнайтед" больше владел территориальным преимуществом в первой половине первого тайма, но скорости встречи были далеко не самые высокие. Ближе к экватору гостям достаточно легко удалось открыть счет. Эррера классно отпасовал вразрез на Рашфорда, тот подправив мяч пяткой в одно касание вывел Лингарда на свидание с Нордфельдтом, и Джесси не составило труда пробить прицельно в дальний угол.

Пропущенный мяч заставил подопечных Клемента чаще ходить вперед и даже несколько полумоментов удалось создать хозяевам у чужих владений, но по-настоящему вступить в игру Серхио Ромеро в первом тайме так и не довелось. С началом второй половины встречи "Манчестер Юнайтед" поставил себе цель быстро забить второй, чтобы избежать нервной концовки. И может не так скоро, но "красным дьяволам" это удалось. Дармиан здорово забросил на свободного Лингарда и тот никем не опекаемый беспрепятственно головой расстрелял кипера "лебедей", таким образом оформив дубль.

После 60-й минуты валлийцы окончательно бросили играть. Единственный опасный момент у ворот Ромеро возник лишь после выхода на замену Абрахама, который своим дальним ударом размял аргентинского вратаря. В остальном все прошло гладко и по сценарию гостей.

Итак, "Манчестер Юнайтед" благодаря дублю Джесси Лингарда без проблем переигрывает "Суонси" и шагает в четвертьфинал Кубка лиги.

"Суонси" – "Манчестер Юнайтед" – 0:2

Голы: Лингард, 21 – 0:1, Лингард, 59 – 0:2

"Суонси": Нордфельдт, Ранхель, ван дер Хорн, Моусон, Ольссон (Нотон, 39), Раутледж, Меса (Фер, 67), Клукас, Ки Сон Ен, Макберни (Абрахам, 72), Дж. Айю

"Ман Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Туанзебе, Лингард, МакТоминай, Эррера (Матич, 67), Марсьяль (Шоу, 87), Рашфорд (Лукаку, 66)

Богдан Архипенко

Не пропустите! Итоги и символическая сборная 9-го тура АПЛ | http://soccernews.ru