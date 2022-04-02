Фото: твиттер "МЮ"\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лестером" в матче 31-го тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" - 1:1

Голы: Ихеаначо, 63 - 0:1, Фред, 66 - 1:1.

"Манчестер Юнайтед" - Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу (Теллес, 46), Погба (Матич, 75), Фред, Мактомини (Рэшфорд, 55), Бруну Фернандеш, Санчо, Эланга.

"Лестер" - Шмейхель, Джастин, Эванс (Амарти, 64), Фофана, Кастань, Менди (Чоудури, 90), Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Дьюзбери-Холл, Ихеаначо (Дака, 90).

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