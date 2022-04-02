"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лестером"
Фото: твиттер "МЮ"\Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лестером" в матче 31-го тура АПЛ.
"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" - 1:1
Голы: Ихеаначо, 63 - 0:1, Фред, 66 - 1:1.
"Манчестер Юнайтед" - Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу (Теллес, 46), Погба (Матич, 75), Фред, Мактомини (Рэшфорд, 55), Бруну Фернандеш, Санчо, Эланга.
"Лестер" - Шмейхель, Джастин, Эванс (Амарти, 64), Фофана, Кастань, Менди (Чоудури, 90), Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Дьюзбери-Холл, Ихеаначо (Дака, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18