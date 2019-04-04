"Манчестер Юнайтед" летом может потерять шестерых игроков

Сразу шесть футболистов "Манчестер Юнайтед", скорее всего, покинут "Олд Траффорд" по окончании текущего сезона, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, велика вероятность ухода из манкунианского клуба Андера Эрреры, Хуана Маты, Алексиса Санчеса, Антонио Валенсии, Маттео Дармиана и Маркоса Рохо.

Также есть риск потерять летом Давида Де Хеа, но с ним руководство "красных дьяволов" намерено любой ценой продлить контракт.

Ранее сообщалось, что "МЮ" планирует изменить трансферную политику и ориентироваться на работу с молодыми игроками.

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