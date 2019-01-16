"Манчестер Юнайтед" летом может расстаться с защитником

Летом 2019 года "Манчестер Юнайтед", скорее всего, попрощается с защитником Маркосом Рохо, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "красные дьяволы" по окончании сезона будут вынуждены расстаться с одним из центрбеков, чтобы купить более качественного футболиста на эту позицию. Наиболее вероятной "жертвой" станет как раз 28-летний аргентинец.

Рохо выступает за "МЮ" с августа 2014 года, сыграл 110 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года. Стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

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