"Манчестер Юнайтед" летом проведет чистку состава

Сразу три футболиста должны покинуть "Манчестер Юнайтед" следующим летом.

Как сообщает Sportsmole, речь идет о Луисе Антонио Валенсии, Маркосе Рохо и Маттео Дармиане.

Валенсия в этом сезоне провел 8 матчей, однако результативными действиями не отличился.

Рохо принял участие всего в трех играх, а Дармиан сыграл в шести матчах.

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