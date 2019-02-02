"Манчестер Юнайтед" летом проведет чистку состава

Теги манчестер юнайтедлуис антонио валенсияматтео дармианмаркос рохо

"Манчестер Юнайтед" летом проведет чистку состава

Сразу три футболиста должны покинуть "Манчестер Юнайтед" следующим летом.

Как сообщает Sportsmole, речь идет о Луисе Антонио Валенсии, Маркосе Рохо и Маттео Дармиане.

Валенсия в этом сезоне провел 8 матчей, однако результативными действиями не отличился.

Рохо принял участие всего в трех играх, а Дармиан сыграл в шести матчах.

Читайте также: Официально: Феллаини перебрался в "Шандонг Луненг". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Зенит" подписал Азмуна

Официально: "Зенит" подписал Азмуна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов