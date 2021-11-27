"Манчестер Юнайтед" летом выберет между двумя тренерами
Фото твиттер Squawka News
Стало известно, кого руководство "Манчестер Юнайтед" намерено пригласить на пост главного тренера летом 2022 года.
По информации Daily Mail, приоритетная кандидатура для "красных дьяволов" - наставник ПСЖ Маурисио Почеттино.
Если же переход аргентинского специалиста не состоится, то клуб планирует переключить внимание на Эрика тен Хага из "Аякса".
Напомним, что до конца сезона "МЮ" будет возглавлять немец Ральф Рангник, который до последнего времени руководил спортивным департаментом "Локомотива".
Не пропустите: Фергюсон не влиял на решение назначить Рангника тренером "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
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|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18