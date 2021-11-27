"Манчестер Юнайтед" летом выберет между двумя тренерами

Теги манчестер юнайтедмаурисио почеттиноэрик тен хагаякспсж

"Манчестер Юнайтед" летом выберет между двумя тренерами

Фото твиттер Squawka News

Стало известно, кого руководство "Манчестер Юнайтед" намерено пригласить на пост главного тренера летом 2022 года.

По информации Daily Mail, приоритетная кандидатура для "красных дьяволов" - наставник ПСЖ Маурисио Почеттино.

Если же переход аргентинского специалиста не состоится, то клуб планирует переключить внимание на Эрика тен Хага из "Аякса".

Напомним, что до конца сезона "МЮ" будет возглавлять немец Ральф Рангник, который до последнего времени руководил спортивным департаментом "Локомотива".

Не пропустите: Фергюсон не влиял на решение назначить Рангника тренером "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Урал" дома отобрал очки у "Сочи"

"Урал" дома отобрал очки у "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов