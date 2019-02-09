"Манчестер Юнайтед" - лидер текущего розыгрыша АПЛ по забитым пенальти
В рамках 26-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Фулхэм" со счётом 3:0.
Последний гол в этом матче с пенальти забил полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба.
Как сообщает Opta, это седьмой реализованный 11-метровый удар для "МЮ" в текущем розыгрыше Премьер-лиги. По этому показателю подопечные Уле Гуннара Сульшера являются лидерами турнира.
Напомним, что благодаря победе над "Фулхэмом" манкунианцы поднялись на четвёртое место в турнирной таблице первенства.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11