"Манчестер Юнайтед" - лидер текущего розыгрыша АПЛ по забитым пенальти

В рамках 26-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Фулхэм" со счётом 3:0.

Последний гол в этом матче с пенальти забил полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба.

Как сообщает Opta, это седьмой реализованный 11-метровый удар для "МЮ" в текущем розыгрыше Премьер-лиги. По этому показателю подопечные Уле Гуннара Сульшера являются лидерами турнира.

Напомним, что благодаря победе над "Фулхэмом" манкунианцы поднялись на четвёртое место в турнирной таблице первенства.

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