"Манчестер Юнайтед" лидирует в Англии по проценту собственных воспитанников в составе

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"Манчестер Юнайтед" лидирует в Англии по проценту собственных воспитанников в составе

В Англии подсчитали процент собственных воспитанников в клубах.

Так, лидером по этому показателю стал "Манчестер Юнайтед" с результатом 40,7 процента. Следом расположились "Крю Александра" (40%) и "Челси" (29,6%). В топ-5 также вошли "Рединг" (27,6%) и "Арсенал" (25,9%).

После 29 туров "МЮ" занимает в АПЛ пятое место. Розыгрыш АПЛ должен возобновится на следующей неделе.

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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