"Манчестер Юнайтед" лидирует в гонке за 16-летним игроком "Лиона"

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"Манчестер Юнайтед" лидирует в гонке за 16-летним игроком "Лиона"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Лиона" Флорана да Сильву, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "красные дьяволы" активно ведут переговоры о трансфере 16-летнего француза.

Отмечается, что манкунианский клуб опережает других претендентов на перспективного хавбека.

Примечательно, что да Сильва пока не дебютировал за основную команду "ткачей".

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