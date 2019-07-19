"Манчестер Юнайтед" лидирует в гонке за 16-летним игроком "Лиона"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Лиона" Флорана да Сильву, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "красные дьяволы" активно ведут переговоры о трансфере 16-летнего француза.

Отмечается, что манкунианский клуб опережает других претендентов на перспективного хавбека.

Примечательно, что да Сильва пока не дебютировал за основную команду "ткачей".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" сделал "Арсеналу" предложение по трансферу Обамеянга. | http://soccernews.ru