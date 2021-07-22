"Манчестер Юнайтед" лидирует в гонке за Рубена Невеша

Фото: инстаграм Невеша/Автор неизвестен

Как сообщает TalkSport, "Манчестер Юнайтед" намерен подписать хавбека сборной Португалии и "Вулверхэмптона" Рубена Невеша.

По информации источника, "красные дьяволы" лидирует в гонке за полузащитника, опережая лондонский "Арсенал".

"Волки" готовы расстаться с португальцем в том случае, если за него предложат сумму в размере 35 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Невеш сыграл 36 матчей в АПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

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