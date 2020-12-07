"Манчестер Юнайтед" лишился двух основных форвардов перед решающим матчем Лиги Чемпионов

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"Манчестер Юнайтед" лишился двух основных форвардов перед решающим матчем Лиги Чемпионов

Нападающие "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани и Антони Марсьяль пропустят матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг", сообщает SKy Sports.

По сведениям издания, оба футболиста получили небольшие травмы, поэтому даже не полетят в Германию.

Матч "РБ Лейпциг" - "Манчестер Юнайтед" состоится в среду, 9 декабря.

После пяти туров "Манчестер Юнайтед" и "РБ Лейпциг" имеют по девять очков и борются за выход в плей-офф. Манкунианцев благодаря победе в первом круге со счетом 5:0 устроит ничья, а немцам необходимо побеждать.

В ныненшем сезоне 25-летний Марсьяль провел 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. На счету 33-летнего Кавани три забитых мяча и одна голевая передача в 10 поединках.

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