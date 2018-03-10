"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" - 2:1 (обзор)

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"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

Не пропустите: Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 29 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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