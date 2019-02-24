"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль": анонс и прогноз центрального матча 27 тура АПЛ

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Стадион: "Олд Трафорд" (Манчестер)

Начало матча: 17:05

Главный арбитр: Майкл Оливер

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о прошлом матче "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" на "Энфилде"! Так думали тогда – 16 декабря, – но вот история показала, что для "красных дьяволов" та повесть горькой, но вовсе не печальной. Бенефис Шакири закончился отставкой Моуринью и приходом на тренерский мостик Сульшера, под руководством которого "Юнайтед" выиграл 7 из 8 последних встреч в рамках АПЛ и вскочил в зону Лиги Чемпионов, что еще в 17 туре казалось совершенно не возможным. Теперь на пороге тур 27, и "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю" снова предстоит сразится между собой. Только теперь все будет еще более обостренно и зрелищно (мы на это надеемся!).

Прямо сейчас "Манчестер Юнайтед" имеет лучшую форму в АПЛ. Ни "Ливерпуль", ни "Манчестер Сити" не смогли обеспечить себе 4 победы и 1 ничью в 5 последних матчах чемпионата. Кроме того, на прошлой неделе "красные дьяволы" хлопнули "Челси" в Кубке Англии. Можно долго спорить о том, слаб ли "Челси" и силен ли "Юнайтед", но от этого положение дел не меняется – красная сторона Манчестера априори воспринимается более серьезно, чем 9 туров назад. Стоит отметить тот факт, что за достаточно коротки промежуток времени "дьяволы" ворвались в пятерку самых бьющих команд лиги с в среднем 13,9 выстрелами за матч. Это ненамного меньше, чем у "Ливерпуля" (15,1) и говорит о возрастающей атакующей динамике. Хотя команду Клоппа будет одолеть куда сложнее, так как недавно травмы получили основные вингеры Лингард и Марсиаль. Изначально их появление во встрече с "Ливерпулем" было исключено, но репортеры аналитических изданий все чаще указывают на то, что нападающие восстановятся к воскресенью. Но, даже если и так, совершенно не понятно, в какой они будут форме.

Брать "Ливерпуль" нужно во многом за счет флангов. Это показал Серж Гнабри в недавнем матче Лиги Чемпионов. Вингер "Баварии" частенько терзал Эндрю Робертсона, и большая часть атак на ливерпульские ворота дошла именно через его фланг. Да, вот вам и еще один аргумент не в пользу Клоппа и компании! На неделе они сыграли тяжелейшую встречу Лиги Чемпионов, и график у команды хоть разорвись: с одной стороны, нужно побороться за наилучшие результаты в самом престижном клубном турнире Европ, а с другой – "мерсесайдцы" уже больше 30 лет не держали в руках кубок чемпиона Англии, а сейчас такая возможность имеется. В турнирной таблице "Ливерпуль" идет наравне с "Манчестер Сити" (по 65 баллов), но имеет игру в запасе. Любая осечка приведет к тому, что отрыва между двумя грандами не будет, либо же он будет полностью отыгрываться всего лишь за счет одной победы.

Интересные факты перед противостоянием "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"

"Манчестер Юнайтед" выиграл 7 из 9 последних домашних матчей против "Ливерпуля" в рамках АПЛ.

Если "Ливерпуль" победит МЮ, то оформит две победы над "Юнайтед" в чемпионате впервые с сезона 2013/14.

"Ливерпуль" впервые с 1996 года приедет на "Олд Трафорд" в статусе второй команды АПЛ.

"Ливерпуль" проиграл лишь в одном из 13 последних гостевых матчей в АПЛ. При этом, "красные" не могут победить соперников из ТОП-4 в гостях уже 7 игр кряду.

Ориентировочные составы

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделёф, Шоу – Эррера, Матич, Погба – Мата, Рэшфорд, Лукаку.

"Ливерпуль": Алиссон – Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон – Фабиньо, Вейналдум, Милнер – Салах, Мане, Фирмино.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Букмекеры видят фаворитом встречи встречи футболистов из Ливерпуля. Коэффициент на победу подопечных Клоппа равняется 2,36. Шансы команды Сульшера оцениваются в 3,2. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,6 раза.

3 из последних 5 встреч "Ливерпуля" и "Манчестера" завершились вничью, при чем дважды она была безголевая. Встреча с "Баварией" показала, что команде Клоппа достаточно сложно пробивать насыщенную оборону, и, если "дьяволы" решат играть в стиле немцев, рассчитывая на быстрые атаки и выбивая мяч подальше при любом удобном случае, то вероятность очередной потери баллов от "мерсесайдцев" будет очень даже велика. Но мы предполагаем другое развитие событий. Все же Сульшер борется за Лигу Чемпионов, а важные 3 очки добываются лишь в атаке и упорной борьбе. Есть все основания предполагать, что клубы как минимум обменяются голами. Никто ведь не отбрасывать тот факт, что оборона у МЮ все еще не блистает во встречах с топ-соперниками

Прогноз Soccewnews: обе команды забьют – да (1,7)