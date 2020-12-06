"Манчестер Юнайтед" - лучший клуб в истории АПЛ по волевым очкам

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"Манчестер Юнайтед" - лучший клуб в истории АПЛ по волевым очкам

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Вест Хэмом" (3:1), проигрывая по ходу встречи.

Как сообщает Opta Sports, "красные дьяволы" добыли 385-е очко в матчах, в которых клуб изначально проигрывал. Это лучший результат в истории АПЛ (АПЛ основан в 1992 году - прим. Soccernews.ru).

Второе место по этому показателю занимает "Тоттенхэм" (383 очка), третье - "Арсенал" (356), на четвертом - "Ливерпуль" (336), на пятом - "Челси" - (332).

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