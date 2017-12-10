"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" – 1:2 (обзор)

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"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" – 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 16-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (1:2).

Видео: "Манчестер Юнайтед" –  "Манчестер Сити".

 

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Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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