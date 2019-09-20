"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану", "Партизан" и АЗ сыграли вничью

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"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану", "Партизан" и АЗ сыграли вничью

"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану" в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.  

Победный гол забил форвард Мэйсон Гринвуд.

В параллельной встрече "Партизан" и АЗ сыграли вничью. 

"Манчестер Юнайтед" - "Астана" - 1:0 (0:0)

Гол: Гринвуд, 73.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Рохо (Янг, 79), Джоунс, Туанзебе, Далот, Матич, Фред, Гомеш (Мата, 68), Рэшфорд, Чонг (Лингард, 68), Гринвуд.

"Астана": Ерич, Рукавина, Постников, Томашевич, Шомко, Шимунович (Логвиненко, 46), Сигюрьенссон, Маевский, Томасов, Муртазаев (Янга, 46), Ротариу (Мубеле, 82).

"Партизан" - АЗ - 2:2 (1:1)

Голы: Стенгс, 13 - 0:1, Натхо, 42 (с пенальти) - 1:1, Натхо, 61 - 2:1, Боаду, 67 - 2:2.

"Партизан": Стойкович, Остоич, Милетич, Урошевич, Павлович, Натхо, Тошич (Маркович, 63), Зджелар, Шчекич (Сума, 79), Садик (Гигич, 88), Асано.

АЗ: Бизот, Флар, Вайтенс (Хатзидиакос, 55), Свенссон, Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Сугавара, 31), Стенгс (Й.Класи, 84), Боаду.

Таким образом "Манчестер Юнатед" возглавил группу L, набрав 3 балла.

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