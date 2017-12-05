"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл ЦСКА в матче юношеской Лиги Чемпионов

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"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл ЦСКА в матче юношеской Лиги ЧемпионовВ заключительном матче группового этапа юношеской Лиги Чемпионов московский ЦСКА в гостях минимально уступил английскому "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" U-19 - ЦСКА U-19 - 1:0

Гол: Бохуи, 13 - 1:0 (пенальти).

Не пропустите: превью к матчу первых команд "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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