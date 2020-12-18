"Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает аутсайдера
13 тур Английской Премьер-Лиги завершился матчем между "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". Игра закончилась со счетом 2:3.
Победа приблизила гостей к лидерам таблицы. У подопечных Сульшера теперь 23 очка и 6 место. При этом есть одна игра в запасе. Хозяева остаются на последней строке имея только 1 очко.
"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Юнайтедр" 2:3 (1:2)
Голы: Макголдрик, 5 - 1:0, Рэшфорд, 26 - 1:1, Марсьяль, 33 - 1:2, Рэшфорд, 51 - 1:3, Макголдрик, 87 - 2:3
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Башем, Болдок, Иган, Ампаду, Берк (Брюстер, 74), Флек, Робинсон, Берге (Джагелка, 12; Муссе, 63), Стивенс, Макголдрик.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Теллес, Линделеф, Уан-Биссака, Магуайр, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 80), Матич, Погба, Рэшфорд, Гринвуд (Мата, 74), Марсьяль (Мактомини, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18