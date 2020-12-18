"Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает аутсайдера

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"Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает аутсайдера13 тур Английской Премьер-Лиги завершился матчем между "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". Игра закончилась со счетом 2:3.

Победа приблизила гостей к лидерам таблицы. У подопечных Сульшера теперь 23 очка и 6 место. При этом есть одна игра в запасе. Хозяева остаются на последней строке имея только 1 очко.

"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Юнайтедр" 2:3 (1:2)

Голы: Макголдрик, 5 - 1:0, Рэшфорд, 26 - 1:1, Марсьяль, 33 - 1:2, Рэшфорд, 51 - 1:3, Макголдрик, 87 - 2:3

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Башем, Болдок, Иган, Ампаду, Берк (Брюстер, 74), Флек, Робинсон, Берге (Джагелка, 12; Муссе, 63), Стивенс, Макголдрик.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Теллес, Линделеф, Уан-Биссака, Магуайр, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 80), Матич, Погба, Рэшфорд, Гринвуд (Мата, 74), Марсьяль (Мактомини, 90).

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