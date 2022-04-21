"Манчестер Юнайтед" могут покинуть 15 игроков

Фото: твиттер Рио Фердинанда/Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, что в летнее трансферное окно клуб может покинуть целая группа игроков.

"Непонятно, кто из футболистов хочет остаться в "Манчестер Юнайтед". Такое впечатление, что 15 игроков хотят уйти. Новый тренер должен быть Эйнштейном, чтобы изменить ситуацию", - сказал Фердинанд на своем YouTube-канале.

"Манчестер Юнайтед", набрав в 33 турах 54 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиге.

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