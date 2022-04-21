"Манчестер Юнайтед" могут покинуть 15 игроков

Теги манчестер юнайтедрио фердинанд

"Манчестер Юнайтед" могут покинуть 15 игроков

Фото: твиттер Рио Фердинанда/Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, что в летнее трансферное окно клуб может покинуть целая группа игроков.

"Непонятно, кто из футболистов хочет остаться в "Манчестер Юнайтед". Такое впечатление, что 15 игроков хотят уйти. Новый тренер должен быть Эйнштейном, чтобы изменить ситуацию", - сказал Фердинанд на своем YouTube-канале.

"Манчестер Юнайтед", набрав в 33 турах 54 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиге.

Не пропустите: Погба покинет "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 20 апреля

Главные новости дня: 20 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов