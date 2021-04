"Манчестер Юнайтед" может быть продан из-за ситуации с Суперлигой. Конор Макгрегор задумался о покупке

Фото: Твиттер @ManUtd

Семья Глейзеров, которая владеет "Манчестер Юнайтед", может в ближайшее время продать клуб.

Причиной этому может быть резкая критика "манкунианцев", которые стали одним из клубов-основателей европейской Суперлиги, сообщает журналист Daily Mail Майк Киган.

По данным источника, сейчас все указывает на то, что Глейзеры действительно могут продать "МЮ". Напомним, они приобрели клуб в 2005 году за 790 млн фунтов.

Болельщики и футболисты команды были очень недовольны тем, что их поставили перед фактом участие "Юнайтед" в проекте Суперлиги.

СМИ уже сообщили, что пост вице-президента клуба покинул Эд Вудворд.

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор оставил шуточный комментарий по поводу отставки функционера.

"Думаю о том, чтобы купить "Манчестер Юнайтед". Что думаете об этом?" – написал Макгрегор в Твиттере.

Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!

What do you think?