"Манчестер Юнайтед" может доплатить де Хеа, чтобы он перешел в ПСЖ

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"Манчестер Юнайтед" может доплатить де Хеа, чтобы он перешел в ПСЖ
"Манчестер Юнайтед" намерен продать испанского вратаря Давида де Хеа в ПСЖ в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб хочет получить за него около 75 миллионов евро. Проблемой может стать тот факт, что контракт де Хеа с "МЮ" истекает через год, поэтому он может перейти в парижский клуб летом 2020 года бесплатно. Чтобы избежать этого "Манчестер Юнайтед" готов доплатить испанцу 20 миллионов евро, чтобы он согласился на трансфер этим летом.

Ранее сообщалось, что "дьяволы" в течение длительного времени вели переговоры с вратарем о продлении контракта, но не смогли достичь соглашения.

В минувшем сезоне 28-летний де Хеа провел за манкунианцев 48 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 63 мяча.

Заменой де Хеа в "МЮ" может стать голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис.

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