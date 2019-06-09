"Манчестер Юнайтед" может доплатить де Хеа, чтобы он перешел в ПСЖ



"Манчестер Юнайтед" намерен продать испанского вратаря Давида де Хеа в ПСЖ в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб хочет получить за него около 75 миллионов евро. Проблемой может стать тот факт, что контракт де Хеа с "МЮ" истекает через год, поэтому он может перейти в парижский клуб летом 2020 года бесплатно. Чтобы избежать этого "Манчестер Юнайтед" готов доплатить испанцу 20 миллионов евро, чтобы он согласился на трансфер этим летом.

Ранее сообщалось, что "дьяволы" в течение длительного времени вели переговоры с вратарем о продлении контракта, но не смогли достичь соглашения.

В минувшем сезоне 28-летний де Хеа провел за манкунианцев 48 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 63 мяча.

Заменой де Хеа в "МЮ" может стать голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис.

Не пропустите: ПСЖ предложил де Лигту зарплату втрое больше, чем "Барселона". | http://soccernews.ru