"Манчестер Юнайтед" может доплатить де Хеа, чтобы он перешел в ПСЖ
"Манчестер Юнайтед" намерен продать испанского вратаря Давида де Хеа в ПСЖ в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.
По сведениям издания, английский клуб хочет получить за него около 75 миллионов евро. Проблемой может стать тот факт, что контракт де Хеа с "МЮ" истекает через год, поэтому он может перейти в парижский клуб летом 2020 года бесплатно. Чтобы избежать этого "Манчестер Юнайтед" готов доплатить испанцу 20 миллионов евро, чтобы он согласился на трансфер этим летом.
Ранее сообщалось, что "дьяволы" в течение длительного времени вели переговоры с вратарем о продлении контракта, но не смогли достичь соглашения.
В минувшем сезоне 28-летний де Хеа провел за манкунианцев 48 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 63 мяча.
Заменой де Хеа в "МЮ" может стать голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|38
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|2
|Ливерпуль
|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16