"Манчестер Юнайтед" может этим летом подписать 8 футболистов
"Манчестер Юнайтед" запланировал масштабную трансферную кампанию на текущее лето.
По информации Goal.com, в шорт-лист "красных дьяволов", пробившихся в Лигу Чемпионов по итогам сезона, входят 8 игроков.
Это Калиду Кулибали ("Наполи"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Натан Аке ("Борнмут"), Донни ван де Бек ("Аякс"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джейдон Санчо ("Боруссия"), Мусса Дембеле ("Лион") и Харри Кейн ("Тоттенхэм").
В то же время к уходу из клуба близки Джесси Лингард, Андреас Перейра, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Маркос Рохо и Алексис Санчес.
Не пропустите: "Боруссия" отклонила первое предложение "МЮ" по Санчо. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18