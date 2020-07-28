"Манчестер Юнайтед" может этим летом подписать 8 футболистов

"Манчестер Юнайтед" запланировал масштабную трансферную кампанию на текущее лето.

По информации Goal.com, в шорт-лист "красных дьяволов", пробившихся в Лигу Чемпионов по итогам сезона, входят 8 игроков.

Это Калиду Кулибали ("Наполи"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Натан Аке ("Борнмут"), Донни ван де Бек ("Аякс"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джейдон Санчо ("Боруссия"), Мусса Дембеле ("Лион") и Харри Кейн ("Тоттенхэм").

В то же время к уходу из клуба близки Джесси Лингард, Андреас Перейра, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Маркос Рохо и Алексис Санчес.

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