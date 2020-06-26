"Манчестер Юнайтед" может купить Бога в случае срыва трансфера Санчо



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Сассуоло" Жереми Бога, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Бога является резервным вариантом для манкунианцев на случай, если не удастся купить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, за которого немецкий клуб требует около 130 миллионов евро.

Впрочем, приобрести Бога также может быть непросто, так как его бывший клуб "Челси" сохраняет возможность обратного трансфера игрока за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Бога провел за "Сассуоло" 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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