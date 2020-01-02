"Манчестер Юнайтед" может купить двух полузащитников в январе

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"Манчестер Юнайтед" может купить двух полузащитников в январе

"Манчестер Юнайтед" намерен усилить полузащиту во время зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные дьяволы" могут купить в январе одного-двух хавбеков, чтобы компенсировать потерю травмированных Скотта Мактоминея и Поля Погба.

Ранее СМИ писали об интересе манкунианского клуба к Кристиану Эриксену из "Тоттенхэма" и Жедсону Фернандешу из "Бенфики".

По итогам 21 тура "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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