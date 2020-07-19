"Манчестер Юнайтед" может купить форварда "Уотфорда" вместо Санчо

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"Манчестер Юнайтед" может купить форварда "Уотфорда" вместо Санчо

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Уотфорда" Исмаиле Сарру, сообщает Sunday Mirror.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением сенегальца в летнее трансферное окно. Сарр может стать более дешевой альтернативой полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, которого "шмели" оценивают в 120 миллионов евро.

Стоит отметить, что Сарр также входит в сферу интересов "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 22-летний Сарр провел за Уотфорд 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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