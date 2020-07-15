"Манчестер Юнайтед" может купить хавбека сборной Ирландии

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к ирландскому полузащитнику Джеффу Хендрику, сообщает Balls.

По сведениям издания, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Хендрик является свободным агентом, поэтому может достаться манкунианцам бесплатно.

Последним клубом 28-летнего Хендрика был "Бернли", за который он выступал на протяжении четырех лет. В составе "бордовых" он провел 139 матчей, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Ранее он играл за "Дерби Каунти". За сборную Ирландии сыграл 37 матчей и забил один гол.

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