"Манчестер Юнайтед" может купить хавбека "Валенсии" Торреса
"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант покупки полузащитника "Валенсии" Феррана Торреса. Об этом сообщает The Athletic.
По данным источника, контракт 20-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2021 года.
"МЮ" намерен купить Торреса, если клубу не удастся приобрести хавбека "Боруссии" Джейдона Санчо.
Ферран Торрес в нынешнем сезоне провел 35 матчей и забил 6 мячей во всех турнирах.
А еще: Джейсон Санчо намекнул на переход в "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
главное
-
Балотелли рассказал о знакомстве с Ибрагимовичем
-
Александр Кержаков: "Мной интересовался "Тоттенхэм". Не хватило одной минуты игры в сборной"
-
Во Франции запрет на проведение массовых мероприятий продлён до середины июля
-
"Барселона" подаст в суд на бывшего вице-президент клуба Эмили Русо из-за обвинений в коррупции
-
"Реал" сделал запрос по трансферу Обамеянга
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 апреля
-
Боярский считает, что "Зенит" должен быть признан чемпионом России
-
Молодой защитник "Атлетико" Рикельме может продолжить карьеру в "Реале"
-
Балотелли рассказал о знакомстве с Ибрагимовичем
-
Жоау Мариу высказался об уровне конкуренции в чемпионате России
-
"Манчестер Юнайтед" может купить хавбека "Валенсии" Торреса
-
Александр Кержаков: "Мной интересовался "Тоттенхэм". Не хватило одной минуты игры в сборной"
-
Хавбеком "Уфы" Фоминым интересуются итальянские клубы
-
Во Франции запрет на проведение массовых мероприятий продлён до середины июля
-
Фарфан рассказал о совместной игре с Раулем
-
Нобоа рассказал, как чувствует себя в России, где играет уже 13 лет
-
Бернарду Силва заявил, что "Ливерпуль" заслужил чемпионский титул
-
Балотелли выразил желание поиграть в "Наполи"
-
2
"Барселона" подаст в суд на бывшего вице-президент клуба Эмили Русо из-за обвинений в коррупции
-
Калиниченко поделился мнением об игре защитника "Зенита" Сантоса
-
Дуглас Коста заявил, что не знает, чем заниматься на карантине
-
Экс-директор "Дженоа" рассказал, что в 2010 году клуб едва не купил Левандовски
-
Клопп: "Новость о заражении Далглиша коронавирусом стала настоящим потрясением"
-
Фанаты "Краснодара" выбрали лучшего игрока марта 2020 года
-
Евсеев рассказал о беседе с легионерами "Уфы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18