"Манчестер Юнайтед" может купить хавбека "Валенсии" Торреса

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант покупки полузащитника "Валенсии" Феррана Торреса. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, контракт 20-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2021 года.

"МЮ" намерен купить Торреса, если клубу не удастся приобрести хавбека "Боруссии" Джейдона Санчо.

Ферран Торрес в нынешнем сезоне провел 35 матчей и забил 6 мячей во всех турнирах.

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