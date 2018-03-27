"Манчестер Юнайтед" может купить хавбеков ПСЖ и "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести центрального полузащитника в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, манкунианцы ищут замену для ветерана команды Майкла Каррика и Маруана Феллаини, который покинут клуб в связи с окончанием контракта.

Приоритетными вариантами для английского клуба являются полузащитники "Баварии" Артуро Видаль и ПСЖ Марко Верратти.

Также в сферу интересов "МЮ" входят хавбеки "Наполи" Жоржиньо, "Шахтера" Фред, "Ниццы" Жан-Микаэль Сери и "Лацио" Сергей Милинкович-Савич.

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