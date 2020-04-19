"Манчестер Юнайтед" может купить игрока "Шахтера", если сорвется трансфер Санчо

Теги манчестер юнайтедшахтер донецктететрансферы

"Манчестер Юнайтед" может купить игрока "Шахтера", если сорвется трансфер Санчо

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Джейдону Санчо, сообщает The Peoples Person.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру бразильца на тот случай, если не удастся приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, которого клуб оценивает в 130 миллионов евро. Тете может стать более дешевой альтернативой англичанину.

В нынешнем сезоне 20-летний Тете провел за "Шахтер" 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

Не пропустите: Санчо озвучил "Манчестер Юнайтед" свои зарплатные требования. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" может лишиться доходов от домашних матчей на длительный срок

"Барселона" может лишиться доходов от домашних матчей на длительный срок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов