"Манчестер Юнайтед" может купить игрока "Шахтера", если сорвется трансфер Санчо
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Джейдону Санчо, сообщает The Peoples Person.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру бразильца на тот случай, если не удастся приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, которого клуб оценивает в 130 миллионов евро. Тете может стать более дешевой альтернативой англичанину.
В нынешнем сезоне 20-летний Тете провел за "Шахтер" 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.
Не пропустите: Санчо озвучил "Манчестер Юнайтед" свои зарплатные требования. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18