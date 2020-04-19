"Манчестер Юнайтед" может купить игрока "Шахтера", если сорвется трансфер Санчо

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Джейдону Санчо, сообщает The Peoples Person.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру бразильца на тот случай, если не удастся приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, которого клуб оценивает в 130 миллионов евро. Тете может стать более дешевой альтернативой англичанину.

В нынешнем сезоне 20-летний Тете провел за "Шахтер" 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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