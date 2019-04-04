"Манчестер Юнайтед" может купить пять игроков летом



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер попросил руководство усилить состав в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, Сульшер хочет видеть в команде новых правого и центрального защитника, двух полузащитников, а также нападающего.

Ранее сообщалось, что манкунианцы интересуются защитником "Кристал Пэлас" Аароном Уан-Биссакой, полузащитниками Джейдоном Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Саулем Ньигесом, Родри Эрнандесом, Тома Парти (все - "Атлетико"), Филиппе Коутиньо ("Барселона"), а также форвадом "Ювентуса" Дугласом Костой.