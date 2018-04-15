"Манчестер Юнайтед" может купить шотландского защитника

Теги манчестер юнайтедселтиккиран тирни

"Манчестер Юнайтед" может купить шотландского защитника

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к левому защитнику "Селтика" Кирану Тирни, сообщает ESPN.

По сведениям издания, манкуанианцы намерены приобрести шотландского футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить более 20 миллионов евро.

В этом сезоне 20-летний Тирни провел за "Селтик" 45 матчей и забил 3 гола.

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