"Манчестер Юнайтед" может летом избавиться от Де Хеа и Марсьяля

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"Манчестер Юнайтед" может летом избавиться от Де Хеа и Марсьяля

Будущее вратаря Давида Де Хеа и нападающего Антони Марсьяля в "Манчестер Юнайтед" находится под вопросом.

По информации Eurosport, летом "красные дьяволы" могут избавиться от испанца, чтобы сохранить в составе Дина Хендерсона. Оба голкипера хотят быть основными, поэтому клубу придётся сделать выбор.

Перспективы форварда на "Олд Траффорд" зависят от возможного трансфера вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Переход звёздного англичанина может привести к дефициту игровой практики у француза.

В текущем сезоне 30-летний Де Хеа пропустил 37 голов в 28 матчах. 25-летний Марсьяль забил 7 мячей и сделал 8 ассистов в 32 играх.

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