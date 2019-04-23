"Манчестер Юнайтед" может летом потерять Де Хеа, Погба и Лукаку: названа причина

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"Манчестер Юнайтед" может летом потерять Де Хеа, Погба и Лукаку: названа причина

Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" рискует потерять сразу трёх ключевых игроков, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "Олд Траффорд" могут покинуть испанский вратарь Давид Де Хеа, французский полузащитник Поль Погба и бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.

Вышеупомянутые футболисты готовы сменить команду, если "красные дьяволы" по итогам текущего сезона не добудут путёвку в Лигу Чемпионов.

После 34 сыгранных матчей "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны ЛЧ на три очка.

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Между игроками "Манчестер Юнайтед" вспыхнул конфликт

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