"Манчестер Юнайтед" может летом потерять Де Хеа, Погба и Лукаку: названа причина
Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" рискует потерять сразу трёх ключевых игроков, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, "Олд Траффорд" могут покинуть испанский вратарь Давид Де Хеа, французский полузащитник Поль Погба и бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.
Вышеупомянутые футболисты готовы сменить команду, если "красные дьяволы" по итогам текущего сезона не добудут путёвку в Лигу Чемпионов.
После 34 сыгранных матчей "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны ЛЧ на три очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14